Спасенные из Харьковской области совы будут жить в зоопарке Киева: решение Буданова – фото
В Киевском зоопарке будут жить "штатные" совы Главного управления разведки Министерства обороны – Арей и Магура, которых спасли военные. Это решение главы ГУР Кирилла Буданова. Об этом сообщили в Telegram-канале разведки.
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1 августа разведка передала в Киевский зоопарк двух совят, которых спасли воины 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.
В разведке рассказали, что это произошло во время боевого задания вблизи села Липцы Харьковской области. Там бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады обнаружили совят в разрушенном обстрелами доме на освобожденной территории.
ГУР отметило, что Арей и Магура находились в клетке голодные и истощенные и бойцы эвакуировали их из зоны боевых действий. После этого спасенных птиц передали под опеку начальника Буданова.
Разведчики рассказали, что это он решил, чтобы совы нашли новый дом в Киевском зоопарке.
Отметим, что на оснащении бойцов ГУР есть украинский многоцелевой надводный беспилотный катер MAGURA V5, который созвучен с именем одного из совят.
На счету этого дрона, в частности: российский ракетный крейсер "Ивановец", большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", скоростной катер "Мангуст", два российских катера "Тунец".
- В январе гималайский медведь из частного зоопарка Yampol Zoo возле Ямполя Донецкой области, который в 2022 году пережил захват города российскими агрессорами и затем деоккупацию, получил постоянный дом в зоопарке Five Sisters Zoo в Шотландии.