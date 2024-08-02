Врятовані з Харківської області сови житимуть у зоопарку Києва: рішення Буданова – фото, відео

Сили оборони знайшли совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території поблизу села Липці

Фото: ГУР

У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови Головного управління розвідки Міністерства оборони – Арей та Маґура, яких врятували військові. Це рішення очільника ГУР Кирила Буданова. Про це повідомили у Telegram-каналі розвідки.

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1 серпня розвідка передала до Київського зоопарку двох совенят, яких врятували воїни 92 окремої штурмової бригади Збройних Сил України.

Фото: ГУР

У розвідці розповіли, що це сталося під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області. Там бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади знайшли совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території.

Фото: ГУР

ГУР зазначило, що Арей та Маґура перебували у клітці голодні та виснажені й бійці евакуювали їх із зони бойових дій. Після цього врятованих птахів передали під опіку начальника Буданова.

Фото: ГУР

Розвідники розповіли, що це він вирішив, щоб сови знайшли новий дім у Київському зоопарку.

Фото: ГУР

Зауважимо, що на оснащенні бійців ГУР є український багатоцільовий надводний безпілотний катер MAGURA V5, який співзвучний з ім'ям одного із совенят.

На рахунку цього дрона, зокрема: російський ракетний крейсер "Івановець", великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", швидкісний катер "Мангуст", два російські катери "Тунець".