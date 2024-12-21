В Одеському зоопарку леопард напав на людину: тварину вбили – фото

Поліціянти повідомили, що "були вимушені використати зброю і знешкодити тварину"

Фото: поліція Одеської області

В Одеському зоопарку леопард напав на людину, внаслідок чого тварину застрелили. Про це повідомили у поліції Одеської області.

Близько 10:00 поліція отримала повідомлення про те, що один зі співробітників пішов прибирати у вольєрі і на нього напав леопард.

На місці поліція виявила у вольєрі з леопардом ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому й опинився у пастці.

"Тож аби врятувати життя людей, поліцейські були вимушені використати зброю і знешкодити тварину", – йдеться в повідомленні.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні.

У коментарі Суспільному директор зоопарку Ігор Біляков підтвердив, що леопарда застрелили.

На сторінці Одеського зоопарку немає повідомлення про інцидент, проте під іншим дописом уже з'являються обурливі коментарі через те, що тварину вбили замість того, щоб використати транквілізатори.