В Одесской области закроют пляжи из-за боевых учений

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На побережье Черного моря в Одесской области закроют ряд пляжей в связи с проведением испытаний – боевых стрельб. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Татарбунарской райгосадминистрации.

Пляжи будут закрыты от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедивка (включительно) с 7:00 24 июля до 23:00 25 июля.

Администрация призывает туристов и местных жителей не находиться в указанных районах в указанное время из-за потенциальной опасности.

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