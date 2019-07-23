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В Одесской области закроют пляжи из-за боевых учений

В Одесской области закроют пляжи из-за боевых учений - Фото
Фото: pixabay.com
23.07.2019, 14:36

Пляжи будут закрыты от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедивка (включительно)

На побережье Черного моря в Одесской области закроют ряд пляжей в связи с проведением испытаний – боевых стрельб. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Татарбунарской райгосадминистрации.

Пляжи будут закрыты от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедивка (включительно) с 7:00 24 июля до 23:00 25 июля.

Администрация призывает туристов и местных жителей не находиться в указанных районах в указанное время из-за потенциальной опасности.

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