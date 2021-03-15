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В Одессу под флагом Маршалловых островов зашла на ремонт парусная яхта 1916 года – фото

15.03.2021, 12:05
В Одессу под флагом Маршалловых островов зашла на ремонт парусная яхта 1916 года – фото - Фото
Парусная яхта в Одессе (источник - port.odessa.ua)

Вчера в акватории одесского морского порта для проведения очередной реновации пришвартовалась старинная парусная суперъяхта Joseph Conrad, ее возраст равняется 105 годам. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского морпорта.

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Длина суперъяхты составляет 37 метров, прибыла в Украину она под флагом Маршалловых островов.

Сейчас на борту судна находятся пять членов экипажа, сегодня они сдадут ПЦР-тесты на коронавирус – если результаты будут отрицательными, им позволят сойти на берег.

Ремонтировать яхту будут на одной из судовых верфей Одессы или Николаева, перед Украиной судно прошло через воды Хорватии, Греции, Португалии и Кубы. Именно последний и был конечной точкой кругосветного путешествия Joseph Conrad.

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Дарья Мостовая
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одесса яхта фото
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