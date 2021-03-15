В Одессу под флагом Маршалловых островов зашла на ремонт парусная яхта 1916 года – фото

Вчера в акватории одесского морского порта для проведения очередной реновации пришвартовалась старинная парусная суперъяхта Joseph Conrad, ее возраст равняется 105 годам. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского морпорта.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Длина суперъяхты составляет 37 метров, прибыла в Украину она под флагом Маршалловых островов.

Сейчас на борту судна находятся пять членов экипажа, сегодня они сдадут ПЦР-тесты на коронавирус – если результаты будут отрицательными, им позволят сойти на берег.

Ремонтировать яхту будут на одной из судовых верфей Одессы или Николаева, перед Украиной судно прошло через воды Хорватии, Греции, Португалии и Кубы. Именно последний и был конечной точкой кругосветного путешествия Joseph Conrad.

В ноябре 2019 года в Киеве на Оболони затонула яхта – видео спасения людей.

Читайте также: Под Одессой сгорела яхта депутата – фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.