В парках хотят установить систему экстренного вызова полиции

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В Министерстве регионального развития рассматривают возможность установки в городских парках кнопки экстренного вызова полиции. Об этом в Facebook сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

По его словам, речь идет о боксах с кнопкой экстренного вызова.

"Это безопасность и постоянная связь с сотрудниками службы в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации", - написал Парцхаладзе.

Он отметил, что более чем 5 тысяч человек проголосовали на его странице за установку таких кнопок.

По словам Парцхаладзе, многие предложили по возможности оборудовать такие боксы системами видеонаблюдения или другой защиты от ложных вызовов полиции.

1 августа 593 отряда военнослужащих Нацгвардии начали самостоятельное патрулирование украинских городов. Они полностью экипированы и вооружены.

В Нацгвардии разъяснили полномочия патрулей.