В поездах Интерсити запускают услугу доступа к базе лицензионных фильмов. Пока бесплатно

Укрзалізниця объявила о начале работы новой услуги доступа к базе лицензионных фильмов и мультфильмов в поездах Интерсити и Интерсити+. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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Компания предлагает доступ к фильмотеке из около 280 лицензионных фильмов на украинском языке. Смотреть можно непосредственно с собственного гаджета, подключение к мобильному интернету для этого не требуется.

Чтобы получить доступ к услуге, необходимо приобрести в WOG-cafe специальный код – он позволяет подключиться к сети партнера УЗ.

На этой неделе на всех маршрутах сервис начнет работу в тестовом режиме. До конца года услуга будет бесплатной. Ее стоимость в дальнейшем не уточняется.

В этом месяце Укрзалізниця запустила услугу заказа бизнес-ланча в поездах Интерсити+.

Вадим Ребрина

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