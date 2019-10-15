В полиции говорят, что штрафуют евробляхеров наравне со всеми

Водителей автомобилей на еврономерах штрафуют за нарушения наравне с владельцами других авто, заявил первый замглавы департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Об этом сообщает hromadske.
"Отсрочено именно привлечение к ответственности (за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации, - ред.). Если мы видим иное нарушение правил дорожного движения, или совершение преступления с помощью данного транспортного средства - мы реагируем как на обычный другой транспорт", - пояснил Белошицкий.
Он уточнил, что патрульные выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением. "Выносят постановление именно на водителя, но не за нарушение относительно таможенного режима, а за непосредственное нарушение", - добавил представитель правоохранителей.
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