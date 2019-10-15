В полиции говорят, что штрафуют евробляхеров наравне со всеми

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Водителей автомобилей на еврономерах штрафуют за нарушения наравне с владельцами других авто, заявил первый замглавы департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Об этом сообщает hromadske.

"Отсрочено именно привлечение к ответственности (за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации, - ред.). Если мы видим иное нарушение правил дорожного движения, или совершение преступления с помощью данного транспортного средства - мы реагируем как на обычный другой транспорт", - пояснил Белошицкий.

Он уточнил, что патрульные выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением. "Выносят постановление именно на водителя, но не за нарушение относительно таможенного режима, а за непосредственное нарушение", - добавил представитель правоохранителей.

Льготный период для растаможивания "евроблях" закончился 22 августа. С тех пор водителей, которые ввезли машины в Украину и нарушили срок пребывания таких авто в режиме транзита, начали штрафовать.

В случае превышения срока доставки авто к границе на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 000 грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигает 170 000 грн или авто конфискуют. Предусмотрена также ответственность за передачу "евробляхи" во владение или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в 34 000 грн.

12 сентября Верховная Рада третий раз продлила льготный период растаможки - изначально он составлял 90 дней. 20 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский.

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