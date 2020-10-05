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В полиции сообщили, сколько составили админпротоколов за нарушение карантина

05.10.2020, 10:41
В полиции сообщили, сколько составили админпротоколов за нарушение карантина - Фото
Киевское кафе после ослабления карантина (Фото: пресс-служба КГГА)

Глава Нацполиции Игорь Клименко говорит, что суды часто подходят к рассмотрению протоколов превентивно и не спешат сразу штрафовать нарушителей

За шесть месяцев сотрудники полиции составили более 30 000 административных протоколов на украинцев за нарушение карантина. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, суды рассмотрели не все протоколы.

"Судьи часто рассматривали эти протоколы с таким подходом "ну, зачем же сразу штрафовать наших граждан". То есть суды пытались тоже превентивно действовать, не штрафовать сразу", – отметил Клименко.

Он считает, что "ошибки допускали все, но на сегодняшний день и уровень заполнения протоколов, и уровень документирования фактов нарушения карантина на порядок выше".

Клименко уточнил, что полиция составляла протоколы также на владельцев заведений питания, ресторанов, ночных клубов.

  • В Украине с 12 марта ввели карантин, чтобы не допустить распространение коронавируса.
  • На борьбу с коронавирусом в Украине уже потрачено около 25 млрд грн, сообщает сайт Министерства финансов.

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Арина Толина
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