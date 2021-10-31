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В приложении "Дия" упростили правила получения COVID-сертификата: что изменилось

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2021, 16:31
В приложении
дия ковид-сертификат

Правительство упростило получение COVID-сертификатов в приложении "Дия". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Теперь для получения COVID-сертификатов не нужна электронная подпись, в том числе, и Дия.Подпись, для которой требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID – то есть повороты и наклоны головы перед камерой смартфона, которые часто заказчивались сообщением: "К сожалению, произошла ошибка. Попробуйте еще".

Для получения COVID-сертификатов будет достаточно согласия пользователя. Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения "Дия". Тем, у кого установлена старая версия приложения, нужно его обновить.

"Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись для того, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении "Дия" – достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID", – говорится в сообщении Минцифры.

Для получения сертификата в приложении "Дия" нужно иметь ID-карту или биометрический загранпаспорт. Если таких докуметов нет, то сертфикат можно получить на портале "Дия".

Чтобы сгенерировать сертификат в приложении нужно:

- авторизоваться в приложении;

- нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификаты" – "Получить сертификат";

- отметить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дию".

Чтобы создать сертификат на портале нужно:

- авторизоваться на портале;

- в меню "Услуги" нажать пункт "Здоровье", а затем – "COVID19-сертификат о вакцинации".

- дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дию".

СПРАВКА. В Украине после вакцинации от коронавируса человек может получить два основных документа:

1. Международное свидетельство. Бумажный документ на украинском и английском языках. В нем нет QR-кода, но есть подпись медика и печать медучреждения. Его можно получить у семейного врача после полной вакцинации.

2. COVID-сертификат. Его можно сгенерировать в приложении "Дия" после одной дозы (желтый COVID-сертификат, помогает избежать некоторых карантинных ограничений в желтой зоне карантина) и полной вакцинации (зеленый сертификат, для красной зоны карантина).

Одновременно генерируется и международный COVID-сертификат с информацией о вакцинации на английском языке. Его, в частности, признают в Европейском Союзе.

Читайте также: Вакцинированные за границей могут получить COVID-сертификат в Дія – Ляшко

Наталия Медведева
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Дія коронавирус COVID-сертификат
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