В приложении "Дия" упростили правила получения COVID-сертификата: что изменилось
Правительство упростило получение COVID-сертификатов в приложении "Дия". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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Теперь для получения COVID-сертификатов не нужна электронная подпись, в том числе, и Дия.Подпись, для которой требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID – то есть повороты и наклоны головы перед камерой смартфона, которые часто заказчивались сообщением: "К сожалению, произошла ошибка. Попробуйте еще".
Для получения COVID-сертификатов будет достаточно согласия пользователя. Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения "Дия". Тем, у кого установлена старая версия приложения, нужно его обновить.
"Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись для того, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении "Дия" – достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID", – говорится в сообщении Минцифры.
Для получения сертификата в приложении "Дия" нужно иметь ID-карту или биометрический загранпаспорт. Если таких докуметов нет, то сертфикат можно получить на портале "Дия".
Чтобы сгенерировать сертификат в приложении нужно:
- авторизоваться в приложении;
- нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификаты" – "Получить сертификат";
- отметить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дию".
Чтобы создать сертификат на портале нужно:
- авторизоваться на портале;
- в меню "Услуги" нажать пункт "Здоровье", а затем – "COVID19-сертификат о вакцинации".
- дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дию".
СПРАВКА. В Украине после вакцинации от коронавируса человек может получить два основных документа:
1. Международное свидетельство. Бумажный документ на украинском и английском языках. В нем нет QR-кода, но есть подпись медика и печать медучреждения. Его можно получить у семейного врача после полной вакцинации.
2. COVID-сертификат. Его можно сгенерировать в приложении "Дия" после одной дозы (желтый COVID-сертификат, помогает избежать некоторых карантинных ограничений в желтой зоне карантина) и полной вакцинации (зеленый сертификат, для красной зоны карантина).
Одновременно генерируется и международный COVID-сертификат с информацией о вакцинации на английском языке. Его, в частности, признают в Европейском Союзе.
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