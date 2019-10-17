В Раде пояснили, что будет со льготами для военных

Галина Третьякова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (Слуга народа) заявила, что в Украине не будут отменять льготы военным, но определенные изменения все же будут. Об этом сообщает hromadske.

Она пояснила, что есть инициатива разделить системы льгот - сделать отдельную для военнослужащих ВСУ, вторую - для участников "военных группировок гражданской службы". В качестве примера второй категории лиц депутат привела спасателей, посещающих прифронтовые районы, таможенников на КПВВ, прокуроров, которые ездят в Донбасс.

По данным Третьяковой, в реестре участников боевых действий в настоящее время более 370 000 человек, из них 250 000 - военные.

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"Участник боевых сил - это такая формулировка, к которым мы относим исключительно Вооруженные силы, к которым мы еще должны отнести на следующих двух пленарных неделях добровольцев, которые в 2014 году закрыли нашу границу вместо армии, которая была не в состоянии в то время сформироваться и закрыть границу", - сказала глава комитета

Что касается участников группировок гражданской службы, то для них Третьякова предложила разработать отдельную систему. Которая, в частности, сможет обеспечить их страхованием на период посещения района боевых действий.

3 октября Третьякова заявила , что выступает за аудит государства в контексте льгот и соцвыплат, предоставляемых военнослужащим.

Позже в Минветеранов подтвердили, что действительно готовят вместе с профильным комитетом Рады и общественниками новый законопроект о статусе ветеранов войны. Его главной задачей считают "изменение структуры и философии".

подтвердили, что действительно готовят вместе с профильным комитетом Рады и общественниками новый законопроект о статусе ветеранов войны. Его главной задачей считают "изменение структуры и философии". В Минобороны же заверили, что отменять льготы военнослужащим никто не будет.

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