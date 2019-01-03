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03.01.2019, 20:07

В Республике Сербской решили праздновать Новый год 14 января

В Республике Сербской решили праздновать Новый год 14 января - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В этой части государства Босния и Герцеговина предпочитают юлианский календарь

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Правительство Республики Сербской приняло решение назначить 14 января выходным в республике и праздновать в этот день Новый год. Об этом сообщает Nezavisne Novine.

В этот день не будут работать республиканские органы власти и организации, органы местного самоуправления, государственные компании, учреждения и другие лица, празднующие Новый год по юлианскому календарю.

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Государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

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26 декабря 9-летний житель немецкого Цетеля (округ Фрисландия) вызвал полицию после того, как обнаружил, что подарки под новогодней елкой не соответствуют составленному им списку. Чтобы успокоить ребенка, немецкие правоохранители вынуждены были сказать ему, что Санта Клаус в виду своего преклонного возраста, видимо, перепутал подарки.

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Теги: новый год, юлианский календарь, республика сербская, курьез
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