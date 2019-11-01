В СБУ заявили, что не допустили вывоза в РФ военных деталей: фото

Детали для военных кораблей (Фото: СБУ)

В Службе безопасности Украины заявили о пресечении следователями и контрразведкой попытки незаконной переправки в Россию комплектующих к военным кораблям. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе поясняют, что разоблачили жителя Николаева, который намеревался переправить в страну-агрессор детали, используемые при ремонте и техобслуживании двигателей на кораблях военно-морского флота РФ.

"Нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы. По предварительной оценке специалистов, рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более полутора миллиона гривен", - заявили в ведомстве.

Сообщается, что при обысках у предполагаемого организатора нашли флеш-накопители и компьютеры с перепиской с заказчиками-россиянами. Открыто уголовное дело, ведутся следственные действия.

Ранее СБУ сообщала о разоблачении сети информаторов боевиков на Донбассе.

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