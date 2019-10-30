"Завербовали в России". СБУ заявила о задержании агента ФСБ: фото

Задержанный по подозрению в госизмене (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявляет о задержании контрразведчиками в Черкасской области предположительного агента ФСБ страны-агрессора России. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Отмечается, что мужчина был задержан при получении секретных материалов, касающихся оборонной сферы. В СБУ установили, что житель региона был завербован кадровым офицером ФСБ на территории России и согласился за деньги собирать и передавать оборонные данные.

"Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи", - утверждают в спецслужбе.

По факту открыто уголовное дело по статье о госизмене, задержанному намерены сообщить о подозрении и избрать меру пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сегодня стало известно, что СБУ провела спецоперацию и вывела с оккупированного Донбасса бывшего боевика из так называемого "Центра спецопераций МГБ ДНР".

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