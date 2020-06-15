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В семи областях превышен средний показатель летальности от COVID-19: инфографика

В семи областях превышен средний показатель летальности от COVID-19: инфографика - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
15.06.2020, 17:06

В семи областях Украины превышен средний показатель летальности от коронавируса по стране

С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

Отмечается, что по состоянию на 15 мая умерших из-за коронавируса было 476, а сейчас в Украине зарегистрирован 901 случай смертей.

Показатель смертности - 2,1 на 100 000 населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. Среди умерших от заболеваний, вызванных COVID-19, преобладают мужчины - 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%).

Показатели летальности, превышающие средний по Украине, зарегистрированы в в семи областях: Ивано-Франковской (5,4%), Кировоградской (5,3%), Полтавской (4,7%), Черновицкой (4,3%), Черкасской (3,7%) и Львовской (3,6%).

Летальность от COVID-19 в Украине на 15 июня (Инфографика ЦОЗ)

70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

В 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

89% умерших – люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших с COVID-19 – 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика.

Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%).

Среди умерших медиков преобладали женщины – 25 человек (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%).

Все умершие имели положительный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2. 794 человека госпитализированы, 52% из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации до смерти - 9 дней.

  • За 14 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 656 человек: это на несколько человек больше, чем сутками ранее (648).
  • Больше всего новых случаев COVID-19 выявлены во Львовской области (136), Закарпатской (48), Киеве (53). 
Наталия Медведева
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