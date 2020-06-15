Коронавирус. В одной из областей пять дней подряд выявляют более 100 заболевших

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлены во Львовской области (136), Закарпатской (48), Киеве (53). Об этом говорится в сообщении СНБО.
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Во Львовской области уже пятый день подряд выявляют более 100 новых заболевших COVID-19 в сутки.
Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской и Одесской областях.
Данные по областям:
Черновицкая - 3959 (43);
Киев - 3957 (53);
Львовская - 2933 (136);
Ровенская - 2369 (28);
Киевская - 2024 (29);
Ивано-Франковская - 1766 (38);
Закарпатская - 1680 (48);
Харьковская - 1542 (21);
Тернопольская - 1467 (40);
Волынская - 1438 (40);
Винницкая - 1423 (30);
Одесская - 1117 (18);
Днепропетровская - 998 (0);
Житомирская - 1087 (42);
Кировоградская - 586 (4);
Хмельницкая - 559 (3);
Запорожская - 529 (2);
Черкасская - 552 (9);
Черниговская - 424 (14);
Николаевская - 321 (0);
Полтавская - 278 (0);
Донецкая - 334 (42);
Сумская - 215 (7);
Херсонская - 180 (1);
Луганская - 56 (0).
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