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Коронавирус. В одной из областей пять дней подряд выявляют более 100 заболевших

Коронавирус. В одной из областей пять дней подряд выявляют более 100 заболевших - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
15.06.2020, 09:38

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Закарпатской и Львовской областях и в Киеве

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлены во Львовской области (136), Закарпатской (48), Киеве (53). Об этом говорится в сообщении СНБО.

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Во Львовской области уже пятый день подряд выявляют более 100 новых заболевших COVID-19 в сутки.

Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской и Одесской областях.

Данные по областям:

Черновицкая - 3959 (43);

Киев - 3957 (53);

Львовская - 2933 (136);

Ровенская - 2369 (28);

Киевская - 2024 (29);

Ивано-Франковская - 1766 (38);

Закарпатская - 1680 (48);

Харьковская - 1542 (21);

Тернопольская - 1467 (40);

Волынская - 1438 (40);

Винницкая - 1423 (30);

Одесская - 1117 (18);

Днепропетровская - 998 (0);

Житомирская - 1087 (42);

Кировоградская - 586 (4);

Хмельницкая - 559 (3);

Запорожская - 529 (2);

Черкасская - 552 (9);

Черниговская - 424 (14);

Николаевская - 321 (0);

Полтавская - 278 (0);

Донецкая - 334 (42);

Сумская - 215 (7);

Херсонская - 180 (1);

Луганская - 56 (0).

Смотрите также: Коронавирус. Минздрав обратился к украинцам из-за роста заболеваемости

Владислав Сердюк
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Донецкая область львовская область вспышка коронавирус COVID-19
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