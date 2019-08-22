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В Славянске решили, учить ли детей в школах на русском языке

В Славянске решили, учить ли детей в школах на русском языке - Фото
Мурал на школе в Славянске (Фото: Наш дім-Слов'янськ/Facebook)
22.08.2019, 11:36

В этом учебном году все классы в Славянске будут учиться на украинском

Во всех первых классах в школах Славянска будут учиться на украинском, сообщают Славянские Ведомости.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела образования Славянского горсовета Марина Хохлова. Она сказала, что в прошлом году было два класса, где обучение проходило на русском языке, но в этом году таких классов в городе нет. 

Хохлова ссылается на требование закона, чтобы языком обучения был украинский. Она уточнила, что есть родители, которые были недовольны отсутствием русскоязычных классов. 

По ее словам, если вводить классы на русском, то возникнет проблема с учебниками и дидактическими материалами. В данный момент, сообщила она, отдел образования закупает учебные материалы только на украинском, и нет смысла тратить деньги на русскоязычные учебники.

Хохлова подчеркнула, что и дальше, после начальных классов, языком обучения будет государственный.

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