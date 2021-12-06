В США отправили украинский спутник. Его запустит компания Маска – фото
06.12.2021, 06:39
Спутник Січ-2-30 (фото - Державна митна служба, Facebook)
В США отправили украинский спутник "Ciч-2-30", который должна запустить в космос компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Об отправке аппарата сообщает Государственная таможенная служба в Facebook.
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Как отмечается, формальные процедуры по оформлению спутника завершены. "Січ-2-30" отправили в США без отклонений от графика.
В США изготовленный в Днепре спутник пройдет подготовку к запуску на ракете SpaceX Falcon 9 c мыса Канаверал. Запуск запланирован на 10 января 2022 года.
СПРАВКА. "Січ-2-30" предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров ионосферы планеты. Является модификацией спутника "Сiч-2", запущенного в 2011 году и проработавшего менее 16 месяцев при плане в пять лет (потеря энергоснабжения). Общая масса – около 210 кг, разрешение ~7,8 м при ширине зоны съемки ~46,6 км, накопитель для данных – 10 Гб, канал передачи – 30,72 Мбит/с. Рассчитан на 5 лет службы на круговой солнечно-синхронной орбите высотой 668 км с наклонением 98,1°.
- Еще в конце 2019-го в Днепре завершили сборку летного образца спутника "Сiч-2-1", который затем переименовали в "Січ-2-30".
- 2 февраля 2021 года министр стратегических отраслей промышленности Уруский сообщил, что президент Зеленский поставил задание запустить спутник в 2021 году в честь 30-летия независимости Украины.
- Почти двухмиллионный в долларах США контракт на выведение спутника на ракете Falcon 9 был заключен в апреле.
- Запуск спутника – часть космической программы на 2021-2024 года.
- 28 октября стало известно, что запуск спутника отложили с 2021 года на 10 января 2022-го.
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