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В США отправили украинский спутник. Его запустит компания Маска – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 06:39
В США отправили украинский спутник. Его запустит компания Маска – фото - Фото
Спутник Січ-2-30 (фото - Державна митна служба, Facebook)

В США отправили украинский спутник "Ciч-2-30", который должна запустить в космос компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Об отправке аппарата сообщает Государственная таможенная служба в Facebook.

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Как отмечается, формальные процедуры по оформлению спутника завершены. "Січ-2-30" отправили в США без отклонений от графика.

В США изготовленный в Днепре спутник пройдет подготовку к запуску на ракете SpaceX Falcon 9 c мыса Канаверал. Запуск запланирован на 10 января 2022 года.

В США отправили украинский спутник. Его запустит компания Маска – фото

В США отправили украинский спутник. Его запустит компания Маска – фото

В США отправили украинский спутник. Его запустит компания Маска – фото

СПРАВКА. "Січ-2-30" предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров ионосферы планеты. Является модификацией спутника "Сiч-2", запущенного в 2011 году и проработавшего менее 16 месяцев при плане в пять лет (потеря энергоснабжения). Общая масса – около 210 кг, разрешение ~7,8 м при ширине зоны съемки ~46,6 км, накопитель для данных – 10 Гб, канал передачи – 30,72 Мбит/с. Рассчитан на 5 лет службы на круговой солнечно-синхронной орбите высотой 668 км с наклонением 98,1°.

 

Марк Сировой
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спутник сiч-2-30 космос таможня spacex Илон Маск
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