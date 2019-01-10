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10.01.2019, 12:55

В Тернополе сделали обязательной сортировку мусора

В Тернополе сделали обязательной сортировку мусора - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Все мусорные площадки в городе переоборудуют, а за нарушение будут штрафовать

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В Тернополе сделали обязательной сортировку бытовых отходов. Соответстующие изменения внесли в правила благоустройства города, сообщает пресс-служба городского совета. 

Все площадки во дворах переоборудуют для раздельной сортировки отходов - для смешанных отходов, полимеров и стекла. В домах с мусоропроводом также должны обустроить специальные контейнерные площадки. 

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Компании, которые предоставляют услуги по вывозу мусора, тоже должны будут следовать новым правилам. 

Нарушителей будут штрафовать - граждан на сумму от 340 до 1360 гривень, чиновников и предпринимателей на сумму от 850 до 1700 гривень. 

В ноябре Львовский городской совет решил ограничить использование полиэтилена в торговых точках города. 

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Теги: Тернополь, мусор, сортировка
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