В Тернополе сделали обязательной сортировку мусора

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В Тернополе сделали обязательной сортировку бытовых отходов. Соответстующие изменения внесли в правила благоустройства города, сообщает пресс-служба городского совета.

Все площадки во дворах переоборудуют для раздельной сортировки отходов - для смешанных отходов, полимеров и стекла. В домах с мусоропроводом также должны обустроить специальные контейнерные площадки.

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Компании, которые предоставляют услуги по вывозу мусора, тоже должны будут следовать новым правилам.

Нарушителей будут штрафовать - граждан на сумму от 340 до 1360 гривень, чиновников и предпринимателей на сумму от 850 до 1700 гривень.

В ноябре Львовский городской совет решил ограничить использование полиэтилена в торговых точках города.