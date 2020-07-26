В Центре общественного здоровья объяснили, как не заразиться COVID-19 на пляже

Доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах – нет

Возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде, находятся на суше. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

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"Если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться", – пишут в ЦОЗ.

Как отмечается, защититься от коронавируса SARS-CoV-2 поможет: дистанцирование, регулярное мытье рук с мылом или обработки их антисептиком с содержанием спирта, соблюдение правил респираторной гигиены.

В ЦОЗ сообщают, что эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) заявили об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах – на него пагубно воздействуют дезинфицирующие средства для очистки.

Также ЦОЗ рассказывает о статье итальянских исследователей, где говорится, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что коронавирус присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду.

Кроме того эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

Ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до 25% результатов ПЦР-исследований на коронавирус могут быть ложноотрицательными . По словам министра, достоверность результата зависит о места концентрации вируса, а также условий отбора и транспортировки образцов.

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Наталия Медведева

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