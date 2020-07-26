Коронавирус. В мире уже более 16 млн заболевших и почти 650 000 умерших
За сутки в мире выявили 258 896 новых заболевших коронавирусом
Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 16 202 385 человек. Об этом сообщает Worldometers.
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За минувшие сутки в мире заразились коронавирусом 258 896 человек, количество летальных случаев увеличилось на 5717.
Больше всего заболели COVID-19 в США - 67 413 человек, за сутки умерли в стране 908 человек.
На втором месте Индия, где 48 472 новых случаев за сутки и 690 человек умерли.
На третьем – Бразилия, зафиксировано 48 234 заражений, 1111 летальных случаев за сутки.
На четвертом – ЮАР (12 204 и 312 соответственно).
Всего в мире с начала пандемии заболели около 16 202 385 человек, 648 445 умерли, выздоровели 9 913 232.
- 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
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