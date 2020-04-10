Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине 334 медика заразились коронавирусом - МОЗ

В Украине 334 медика заразились коронавирусом - МОЗ - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.04.2020, 22:00

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал заболеваемость коронавирусом среди медиков

В Украине 334 медицинских работника заболели COVID-19. Об этом в эфире Интера сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Действительно, у нас из 2203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сказал он.

  • По состоянию на 31 марта, в Италии от новой коронавирусной инфекции умерли 63 врача.
  • Ранее сообщалось о десятках заболевших медработников в Тернопольской области.
  • Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что семьи врачей, умерших от COVID-19, получат денежную помощь от государства.

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
максим степанов коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 