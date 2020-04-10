В Украине 334 медика заразились коронавирусом - МОЗ

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине 334 медицинских работника заболели COVID-19. Об этом в эфире Интера сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Действительно, у нас из 2203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сказал он.

По состоянию на 31 марта, в Италии от новой коронавирусной инфекции умерли 63 врача.

Ранее сообщалось о десятках заболевших медработников в Тернопольской области.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что семьи врачей, умерших от COVID-19, получат денежную помощь от государства.

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