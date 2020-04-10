В Украине 334 медика заразились коронавирусом - МОЗ

В Украине 334 медицинских работника заболели COVID-19. Об этом в эфире Интера сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Интерфакс-Украина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Действительно, у нас из 2203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сказал он.
LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.