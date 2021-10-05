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В Украине есть 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca – главный санврач

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 17:15
В Украине есть 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca – главный санврач - Фото
Фото: ЕРА

В Украине по состоянию на октябрь есть 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на своей Facebook-странице.

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По словам Кузина, привиться вакциной можно в пунктах и центрах вакцинации, выбрать пункт и время визита можно по ссылке.

Кузин напомнил, что согласно результатам третьей фазы клинических испытаний, опубликованным в журнале ""The New England Journal of Medicine", вакцина безопасна и защищает от болезни в целом на 74%. А эффективность ее для людей старше 65 лет достигает 83,5%.

В то же время санврач напомнил, что, согласно исследованию, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Поэтому делать тесты на антитела после прививки или болезни не стоит.

В Украине есть 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca – главный санврач
  • С декабря 2020-го по август 2021-го проводилось исследование Pfizer и медицинской сети Kaiser Permanente, согласно которому эффективность вакцины Comirnaty от компаний Pfizer/BioNTech снижается с 88% до 47% через полгода. 
  • В сентябре 2021 года в Таиланде впервые в мире исследовали, как влияет на уровень антител и отражается на самочувствии пациента третья (бустерная) доза вакцинами AstraZeneca или Pfizer после двух доз CoronaVac. Получатели CoronaVac, усиленные как Pfizer, так и AstraZeneca, показали стабильно высокие уровни нейтрализующих антител против дельта-штамма коронавируса.

Читайте также: Появились новые данные фазы III исследований вакцины AstraZeneca: таблицы и графики

Виктория Найдёнова
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вакцина пандемия AstraZeneca   COVID-19
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