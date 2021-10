В Украине есть 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca – главный санврач

В Украине по состоянию на октябрь есть 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на своей Facebook-странице.

По словам Кузина, привиться вакциной можно в пунктах и центрах вакцинации, выбрать пункт и время визита можно по ссылке.

Кузин напомнил, что согласно результатам третьей фазы клинических испытаний, опубликованным в журнале ""The New England Journal of Medicine", вакцина безопасна и защищает от болезни в целом на 74%. А эффективность ее для людей старше 65 лет достигает 83,5%.

В то же время санврач напомнил, что, согласно исследованию, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Поэтому делать тесты на антитела после прививки или болезни не стоит.

С декабря 2020-го по август 2021-го проводилось исследование Pfizer и медицинской сети Kaiser Permanente, согласно которому эффективность вакцины Comirnaty от компаний Pfizer/BioNTech снижается с 88% до 47% через полгода.

В сентябре 2021 года в Таиланде впервые в мире исследовали, как влияет на уровень антител и отражается на самочувствии пациента третья (бустерная) доза вакцинами AstraZeneca или Pfizer после двух доз CoronaVac. Получатели CoronaVac, усиленные как Pfizer, так и AstraZeneca, показали стабильно высокие уровни нейтрализующих антител против дельта-штамма коронавируса.

Виктория Найдёнова

