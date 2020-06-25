В Украине хотят установить 1000 камер автофиксации за два года - МВД

Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

В Украине за два года планируют установить около 1000 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы за два года установим около тысячи камер по стране. Всего система рассчитана на 6 000 камер, она месяцами хранит информацию, и каждый, кто получает штраф, может посмотреть, где он нарушил. Мы подключаем к ней все банки, и если человек согласен с тем, что он нарушил, он за 30 секунд со своего смартфона может рассчитаться. Наша цель – не сбор денег, а безопасность на дорогах", - отметил Геращенко.

По его словам, в Украине выбрали порядка 1200 опасных мест, начали устанавливать там камеры.

"Сейчас установлено около 50. Мы обратились к мэрам крупнейших городов, чтобы они изучили и прислали список мест с наибольшей концентрацией ДТП", - уточнил Геращенко.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил у себя в Twitter, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

Читайте также: "Как в Финляндии". У Авакова хотят в разы повысить штрафы за превышение скорости