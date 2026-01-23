В Украине на одного новорожденного – трое умерших. Но ситуация улучшается
По итогам 2025 года в Украине уровень смертности втрое превысил рождаемость. Однако темпы падения последней несколько замедляются, а в отдельных регионах даже фиксируется прирост. Об этом сообщает Опендатабот.
По данным Министерства юстиции, в прошлом году в стране родилось 168 778 детей. Умерло – 485 296 человек. Поэтому на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших.
Несмотря на это аналитики фиксируют положительную тенденцию: рождаемость упала на 4,5%. Для сравнения, в 2024 году падение было 6%, а в кризисном 2022-м – 25%. До полномасштабной войны этот показатель сокращался в среднем на 8% в год.
Смертность за год сократилась на 2%.
Что касается ситуации на уровне регионов, в лидеры по количеству рожденных за 2025 год детей вышли Львовская и Волынская области. Во Львовской родилось на 230 младенцев больше, чем в 2024-м. В Волынской области – на 44 ребенка больше, чем годом ранее.
Больше всего детей традиционно родилось в Киеве – 19 410 новорожденных или 11,5% от общего количества. На втором месте Львовская область – 15 872 детей, а на третьем – Днепропетровская, где родилось 12 754 ребенка.
Кроме территорий активных боевых действий, больше всего рождаемость снижается в прифронтовых регионах.
Больше всего людей за прошлый год умерло в Днепропетровской области – 52 559 человек. На втором месте по этому показателю Киев – здесь умерло 36 296 человек. Третье место заняла Харьковская область, где за год умерло 34 670 человек.
По прогнозам демографа Либановой, Украина в результате войны в результате войны может потерять до 10 млн населения, включая тех, кто выехал за границу.
По данным ГПСУ, в 2025 году 290 300 украинцев выехали за границу и не вернулись. Но это в полтора раза меньше, чем в 2024 году.
