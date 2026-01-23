В Україні на одного новонародженого – троє померлих. Але ситуація поліпшується

В Україні на одного новонародженого припадає троє померлих, але смертність за рік скоротилась

Фото: Depositphotos

За підсумками 2025 року в Україні рівень смертності втричі перевищив народжуваність. Проте темпи падіння останньої дещо сповільнюються, а в окремих регіонах навіть фіксується приріст. Про це повідомляє Опендатабот.

За даними Міністерства юстиції, минулого року в країні народилося 168 778 дітей. Померло – 485 296 осіб. Тож на одного новонародженого торік припадало троє померлих.

Попри це аналітики фіксують позитивну тенденцію: народжуваність впала на 4,5%. Для порівняння, у 2024 році падіння було 6%, а в кризовому 2022-му – 25%. До повномасштабної війни цей показник скорочувався в середньому на 8% на рік.

Смертність за рік скоротилася на 2%.

Інфографіка: Опендатабот

Щодо ситуації на рівні регіонів, у лідери за кількістю народжених за 2025 рік дітей вийшли Львівська та Волинська області. На Львівщині народилося на 230 немовлят більше, ніж у 2024-му. У Волинській області – на 44 дитини більше, ніж роком раніше.

Найбільше дітей традиційно народилося у Києві – 19 410 новонароджених або 11,5% від загальної кількості. На другому місці Львівщина – 15 872 дітей, а на третьому – Дніпропетровщина, де народилося 12 754 дитини.

Інфографіка: Опендатабот

Окрім територій активних бойових дій, найбільше народжуваність знижується у прифронтових регіонах.

Найбільше людей за минулий рік померло на Дніпропетровщині – 52 559 осіб. На другому місці за цим показником Київ – тут померло 36 296 людей. Третє місце посіла Харківщина, де за рік померло 34 670 осіб.

Інфографіка: Опендатабот