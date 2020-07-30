В Украине объявили штормовое предупреждение: где и когда ухудшится погода

Завтра ожидаются ливни со шквалами в Прикарпатье, на востоке и юге

По данным Укргидрометцентра, 29 июля в западных областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По словам синоптика Наталья Диденко, завтра в западных и северных областях в течение дня ожидаются + 21, + 25 градусов.

На востоке, юге и в большинстве центральных областей + 26, + 30 градусов.

"Дожди с грозами и даже местами ливни со шквалами пройдут в Прикарпатье, на востоке и в южной части. Остальные территории - в сухой погоде, разве вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди", - уточнила Диденко.

В Киеве – без осадков, ожидается около +22 градусов.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

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Арина Толина

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