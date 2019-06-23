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23.06.2019, 17:52

В Украине объявили штормовое предупреждение: погода

В Украине объявили штормовое предупреждение: погода - Фото
Дождь (фото - pixabay.com)

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды 23-24 июня

По прогнозам Укргидрометцентра, на территории Киева и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 23 июня ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м /с ( уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности, желтый)", - отметили в пресс-службе.

17 июня 2019 года в Польше в результате урагана без электричества остались тысячи домов.

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Теги: погода, штормовое предупреждение, град, шквал
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