В Украине похолодает. Где ударят морозы до -10 градусов: погода

Заморозки (фото - unsplash.com)

18 ноября в Украине в течение дня ожидается + 6, + 11 градусов, на западе +12, +16 градусов, на этой неделе похолодает на большинстве территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, с понедельника похолодание потихоньку будет охватывать всю нашу территорию, а в дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов, среди недели даже вероятно минимально до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях.

Фото: meteo.gov.ua

Дождей не прогнозируется.

"21 ноября рванет сильный ветер, осторожно", - предупредила синоптик.

В Киеве понедельник будет сухим, днем ​​около +7 градусов. В столице постепенно будет холодать к ночным небольшим морозам, а днем ​​до + 2, + 5 градусов.

21 ноября, в четверг, в Киеве также сильный штормовой ветер.

20 октября и з-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендовали выехать из города на несколько дней и больше пить воды.

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