В Украине похолодает. Где ударят морозы до -10 градусов: погода

18 ноября в Украине в течение дня ожидается + 6, + 11 градусов, на западе +12, +16 градусов, на этой неделе похолодает на большинстве территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, с понедельника похолодание потихоньку будет охватывать всю нашу территорию, а в дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов, среди недели даже вероятно минимально до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях.
Фото: meteo.gov.ua
Дождей не прогнозируется.
"21 ноября рванет сильный ветер, осторожно", - предупредила синоптик.
В Киеве понедельник будет сухим, днем около +7 градусов. В столице постепенно будет холодать к ночным небольшим морозам, а днем до + 2, + 5 градусов.
21 ноября, в четверг, в Киеве также сильный штормовой ветер.
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