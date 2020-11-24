В Украине появится рейтинг тюрем: оценивать будут по 350 показателям – Малюська
24.11.2020, 09:07
Иллюстративное фото: LIGA.net
В Украине введут рейтинг СИЗО и исправительных колоний – система оценки их эффективности будет состоять из отдельных инструментов оценивания и цифровой аналитической карты, сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
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Для определения места в рейтинге будет учитываться более 350 показателей.
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Пока что система находится в тестовом режиме и на ней изображаются условные данные, но в будущем она позволит отслеживать прогресс тюрем и принимать регулярные системные решения, отметил Малюська.
- 24 июля 2020 года глава Минюста представил подарочные сертификаты для платных камер СИЗО.
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