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В Украине появится рейтинг тюрем: оценивать будут по 350 показателям – Малюська

24.11.2020, 09:07
В Украине появится рейтинг тюрем: оценивать будут по 350 показателям – Малюська - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

В Украине введут рейтинг СИЗО и исправительных колоний – система оценки их эффективности будет состоять из отдельных инструментов оценивания и цифровой аналитической карты, сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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Для определения места в рейтинге будет учитываться более 350 показателей.

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Пока что система находится в тестовом режиме и на ней изображаются условные данные, но в будущем она позволит отслеживать прогресс тюрем и принимать регулярные системные решения, отметил Малюська.

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Дарья Мостовая
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