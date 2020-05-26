В Украине приостановили выдачу бумажных справок о несудимости - МВД

Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

В связи с техническими причинами сервисные центры МВД некоторое время не будут принимать запросы на получение справки о несудимости, а также их выдавать в бумажном виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Сейчас получение справки доступно только в электронном виде. Заказ такой справки осуществляется только онлайн", - отметили в пресс-службе.

Проверкой и формированием справок об отсутствии судимостей занимаются сотрудники Департамента информатизации МВД. Электронная почта горячей линии: dovidka@mvs.gov.ua.

В феврале в Украине запустили приложение "Дія". Руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник рассказал 10 фактов о проекте .

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