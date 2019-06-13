В Украине сохранится жара до +35 градусов: погода, карта

Погода (фото - depositphotos.com)

По всей Украине сегодня ожидается жара, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет + 30, + 35 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Ближайшей ночью предполагается + 18, + 23 градуса. Локальные дожди с грозами пройдут на севере, западе, в центре и даже на Харьковщине и в Крыму", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.

В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31, + 33 градуса.

"Пока, в ближайшие дни - жара содержится. Небольшое ослабление жары - с понедельника, однако на юге и востоке все еще доминировать очень высокие градусы", - сказала Диденко.

11 июня синоптик Наталья Диденко сообщила, когда и где в Украине спадет жара. Также синоптики сказали, где пройдут дожди.