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13.06.2019, 08:47

В Украине сохранится жара до +35 градусов: погода, карта

В Украине сохранится жара до +35 градусов: погода, карта - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, дожди с грозами пройдут 13 июня на севере, западе, в центре

По всей Украине сегодня ожидается жара, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет + 30, + 35 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Ближайшей ночью предполагается + 18, + 23 градуса. Локальные дожди с грозами пройдут на севере, западе, в центре и даже на Харьковщине и в Крыму", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.

В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31, + 33 градуса.

"Пока, в ближайшие дни - жара содержится. Небольшое ослабление жары - с понедельника, однако на юге и востоке все еще доминировать очень высокие градусы", - сказала Диденко.

11 июня синоптик Наталья Диденко сообщила, когда и где в Украине спадет жара. Также синоптики сказали, где пройдут дожди.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта, жара
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