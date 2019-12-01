В Украине стартует пробная перепись населения

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С 1 по 26 декабря пробная перепись населения пройдет в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Планируется записать данные всех лиц, которые проживают в каждом помещении по состоянию на 1 декабря, учитывая и временно проживающих. Также в список внесут и тех, кто проживает постоянно, но по какой-либо причине отсутствует в момент переписи.

С 1 по 10 декабря жители указанных территорий могут самостоятельно заполнить анкету на сайте, если имеется электронная подпись.

С 14 по 23 декабря по квартирам будут ходить представители Госстата с анкетой на планшете. В это же время можно самостоятельно обратиться в отдел переписи. Контрольный обход отдельных помещений пройдет 24-26 декабря.

Пробная перепись населения является подготовительным этапом к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год. Ее цель - протестировать программу и инструменты, определить методы, применить инновационные технологии, определить даты и продолжительность всеукраинской переписи.