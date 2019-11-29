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Социологи критикуют электронную перепись населения

Социологи критикуют электронную перепись населения - Фото
Последняя перепись в Украине проводилась в 2001 году (Фото: pixabay.com)
29.11.2019, 16:40

Необходим демографический реестр, а оценочные данные о населении - это не полноценная перепись, утверждают специалисты

Директор Института демографии и социологических исследований НАНУ Элла Либанова, а также аналитический центр CEDOS выступают с критикой электронной переписи населения (переписи по SIM-картам). Об этом говорится в сообщении CEDOS и Facebook Либановой.

Либанова выступила "категорически против замены полноценной переписи населения оценками его численности". По ее словам, в развитых странах существуют демографические реестры, и перепись производится с использованием данных оттуда. В Украине же таких реестров нет, и оценка численности населения, при отсутствии надежной информации, приводит к результатам с большим количеством предположений, не обеспечивающим репрезентативность исследований.

CEDOS также упоминает о демографическом реестре и отмечает, что пересматривать необходимость проведения переписи можно лишь при условии надлежащей его работы. Полноценный запуск демографического реестра позволит проводить специфические или отраслевые исследования путем объединения данных из этого и других реестров. Центр заявляет, что предложенная правительством альтернативная оценка численности населения и его поло-возрастной структуры по населенным пунктам не является переписью в понимании ООН и научного сообщества и не может заменить перепись. 

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.

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