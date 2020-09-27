В Украине ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды – ожидаются дожди с грозами, порывы ветра, а местами будет падать град
27 сентября в Украине ухудшится погода, ожидаются сильные дожди и ветер. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Значительные дожди ожидаются во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях. Там объявлен II уровень опасности.
В большинстве областей страны днем ожидаются грозы и град, а также порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.
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