В Украине ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

27 сентября в Украине ухудшится погода, ожидаются сильные дожди и ветер. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Значительные дожди ожидаются во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях. Там объявлен II уровень опасности.

В большинстве областей страны днем ожидаются грозы и град, а также порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

Читайте также: Будет теплее, чем обычно. Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Украине