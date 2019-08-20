В Украине ужесточат требования к новым гостиницам

Гостиница (Фото: depositphotos.com)

В Украине с 1 октября вступят в силу новые строительные нормы для проектирования гостиниц. В них усилены требования к соблюдению пожарной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве регионального развития.

Новые требования предусматривают обязательное обустройство гостиниц современными системами противопожарной защиты. Это касается как систем пожаротушения водой, так и устройств для раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций.

Собственники гостиниц будут обязаны обеспечить удобный подъезд пожарных машин к зданию. "Такой подъезд также должен быть обеспечен и к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам", - уточняют в Минрегионе.

Согласно нововведениям, будет разрешено размещение гостиниц на I-III этажах общественных зданий и в жилых домах I-III степеней огнестойкости . Главное условие - их отделение в противопожарный отсек и наличие отдельных путей для эвакуации.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе сгорел отель "Токио Стар".

В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали.

Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

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