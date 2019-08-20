Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине ужесточат требования к новым гостиницам

В Украине ужесточат требования к новым гостиницам - Фото
Гостиница (Фото: depositphotos.com)
20.08.2019, 13:52

Новые строительные нормы начнут действовать уже с 1 октября

В Украине с 1 октября вступят в силу новые строительные нормы для проектирования гостиниц. В них усилены требования к соблюдению пожарной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве регионального развития.

Новые требования предусматривают обязательное обустройство гостиниц современными системами противопожарной защиты. Это касается как систем пожаротушения водой, так и устройств для раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций.

Собственники гостиниц будут обязаны обеспечить удобный подъезд пожарных машин к зданию. "Такой подъезд также должен быть обеспечен и к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам", - уточняют в Минрегионе.

Согласно нововведениям, будет разрешено размещение гостиниц на I-III этажах общественных зданий и в жилых домах I-III степеней огнестойкости . Главное условие - их отделение в противопожарный отсек и наличие отдельных путей для эвакуации.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе сгорел отель "Токио Стар".
  • В огне погибли девять человек, еще 10 пострадали. 
  • Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

Читайте также: Сгоревшая в Одессе гостиница по документам - склады

Напишите нам
гостиница пожарная безопасность минрегион строительные нормы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 