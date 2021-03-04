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В Украине впервые за 12 лет расширяют Красную книгу: внесен 171 новый вид животных

04.03.2021, 07:53
В Украине впервые за 12 лет расширяют Красную книгу: внесен 171 новый вид животных - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине впервые за 12 лет расширяют Красную книгу. В нее внесен 171 новый вид животных, для которых усиля меры для сохранения и охраны, сообщает пресс-служба Министерства охраны природных ресурсов и окружающей среды.

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Как отмечается, Минюст утвердил список животных, который войдет в четвертую редакцию Красной книги. Предыдущая, третья, была утверждена в 2009 году.

Список пополнен 171 новым видом животных:

- три вида кольчатых червей;

- 36 моллюсков;

- 112 членистоногих;

- 17 хордовых.

Среди новых животных: рак толстопалый, водомерка наяда, коконопряд золотистый, веретенник большой, тритон гребенчатый, ящерица Линдгольма, бычок Штейница. речной угорь, обыкновенный подуст, суслик малый.

При этом из Красной книги исключат 27 видов животных, среди них – гадюка Никольского, морской крот, махаон и другие. Смотрите полный список.

Всего в список новой редакции Красной книги войдут 687 животных. Посмотреть полный список можно по ссылке.

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Марк Сировой
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