В Украине впервые за 12 лет расширяют Красную книгу: внесен 171 новый вид животных

В Украине впервые за 12 лет расширяют Красную книгу. В нее внесен 171 новый вид животных, для которых усиля меры для сохранения и охраны, сообщает пресс-служба Министерства охраны природных ресурсов и окружающей среды.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Минюст утвердил список животных, который войдет в четвертую редакцию Красной книги. Предыдущая, третья, была утверждена в 2009 году.

Список пополнен 171 новым видом животных:

- три вида кольчатых червей;

- 36 моллюсков;

- 112 членистоногих;

- 17 хордовых.

Среди новых животных: рак толстопалый, водомерка наяда, коконопряд золотистый, веретенник большой, тритон гребенчатый, ящерица Линдгольма, бычок Штейница. речной угорь, обыкновенный подуст, суслик малый.

При этом из Красной книги исключат 27 видов животных, среди них – гадюка Никольского, морской крот, махаон и другие. Смотрите полный список.

Всего в список новой редакции Красной книги войдут 687 животных. Посмотреть полный список можно по ссылке.

В январе 2021 года в заповеднике Аскания-Нова начали массово гибнуть журавли, в том числе погибли 185 краснокнижных серых журавлей.

Экоинспекцией было подтверждено, что птиц отравили токсичным зерном и птицы умерли от отека легких.

Смотрите также: Тигры и верблюды в снегу. Зоопарк Киева показал реакцию животных на непогоду – фото

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.