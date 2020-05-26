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В Украине запустили сайт для проверки бюджетных расходов на борьбу с COVID-19

В Украине запустили сайт для проверки бюджетных расходов на борьбу с COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
26.05.2020, 18:35

На сайте также можно оставить жалобу о проявлениях коррупции

Общественная организация Антикоррупционный штаб запустила сайт, с помощью которого можно проверить расходы бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Сайт содержит информацию об учреждения здравоохранения любого города или села, лекарственных средствах или услугах конкретного заведения. Также там можно оставить жалобу о проявлениях коррупции.

Цель проекта - сделать процесс закупок медицинских масок, перчаток, аппаратов ИВЛ максимально прозрачным, чтобы каждый украинец мог проверить медицинские закупки своего города.

Так, по данным создателей сайта, которые ссылаются на Prozorro, больше всего средств на закупки потратили в Киевской (более 1,16 млрд грн), Одесской (271 млн грн), Львовской и Днепровской областях (более 230 млн грн). Меньше всего, согласно приведенным данным, закупили Кировоградская и Ивано-Франковская области — на 21,6 млн грн и 32,5 млн грн соответственно. Данные - по состоянию на 26 мая.

  • 18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.
  • На финансирование фонд для борьбы с коронавирусом в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн. В Минфине уточнили, на что пойдут деньги.
  • По данным Счетной палаты, в Украине расходы на борьбу с COVID-19 со 2 марта по 27 апреля превысили 1,18 млрд грн. В частности, из госбюджета израсходованы 420 млн грн, из местных - 720 млн грн.
Вадим Ребрина
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коррупция госбюджет коронавирус COVID -19
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