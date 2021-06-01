В Украине зарегистрирована вакцина AstraZeneca производства Италии – Минздрав

В Украине зарегистрирована вакцина против коронавируса AstraZeneca производства Италии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Решение о регистрации вакцины для экстренного медицинского применения было принято Минздравом 31 мая 2021 года.

До конца недели в Украину должны прибыть 705 600 доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX, сообщили в Минздраве. Они будут использоваться для вакцинации второй дозой.

В министерстве подчеркнули, что все вакцины AstraZeneca взаимозаменяемы и идентичны по составу и технологии изготовления, независимо от страны производства.

21 апреля 2021 года в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca производства Южной Кореи.

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине первую дозу получили более 1 млн человек, вторую – почти 130 000 человек.

Денис Юдин

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