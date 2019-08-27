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В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта

В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)
27.08.2019, 08:22

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны будет без осадков

27 августа погоду в Украине будет определять антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, сухой воздух будет доминировать в Украине в ближайшее время.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в течение дня составит + 26, + 32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается + 23, + 27 градусов.

В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем ​​около +27 градусов.

"Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно", - уточнила Диденко.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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Наталья Диденко погода карта антициклон
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