В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта

27 августа погоду в Украине будет определять антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, сухой воздух будет доминировать в Украине в ближайшее время.
Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха в течение дня составит + 26, + 32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается + 23, + 27 градусов.
В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов.
"Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно", - уточнила Диденко.
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