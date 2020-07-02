В Украину идет антициклон Valentin: какой будет погода - карта

Дождь (фото - LIGA.net)

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем ​​в западных областях ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м /с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 июля значительная часть Украины окажется под влиянием антициклона Valentin, поэтому будет много солнца. Локальные дожди с грозами пройдут на западе, а также местами в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму", - уточнила синоптик Наталья Диденко.

Карта погоды на 2 июля (фото - meteo.gov.ua)

По ее словам, в большинстве областей предполагается + 27, + 33 градуса.

В столице ожидается + 30 + 32 градуса, осадки маловероятны.

"Достаточно комфортным будет воздух в столице в субботу-воскресенье, в пределах + 26, + 28 градусов", - добавила Диденко.

реднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 21,7 градус, что на 3,5 градуса выше климатической нормы. 1 июля сообщалось , что с

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