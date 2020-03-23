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В Украину идет антициклон Юрген: какой будет погода - карта

В Украину идет антициклон Юрген: какой будет погода - карта - Фото
Весенние заморозки (фото - pixabay.com)
23.03.2020, 08:08

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны без осадков, будет холодно, потепление ожидается с 26 марта

23 марта погоду Украины будет определять антициклон Юрген, на большинстве территории страны похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон - с севера, несет холод, даже морозы", - отметила синоптик.

Карта погоды на 23 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

Днем на западе +3 градуса, востоке, севере и в центре +4 градуса, на юге воздух прогреется до +6 градусов.

В Киеве будет сухо, холодно и ветрено, днем ​​+2, + 4 градуса, гололедица.

"Такая холодная погода удержится в первую половину недели. Уже с четверга в Украине потеплеет", - уточнила Диденко.

  • 15 марта синоптик Наталья Диденко сообщала, что антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

 

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта похолодание Юрген
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