В Украину идет антициклон Юрген: какой будет погода - карта

Весенние заморозки (фото - pixabay.com)

23 марта погоду Украины будет определять антициклон Юрген, на большинстве территории страны похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон - с севера, несет холод, даже морозы", - отметила синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

Днем на западе +3 градуса, востоке, севере и в центре +4 градуса, на юге воздух прогреется до +6 градусов.

В Киеве будет сухо, холодно и ветрено, днем ​​+2, + 4 градуса, гололедица.

"Такая холодная погода удержится в первую половину недели. Уже с четверга в Украине потеплеет", - уточнила Диденко.

15 марта синоптик Наталья Диденко сообщала , что а нтициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

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