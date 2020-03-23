В Украину идет антициклон Юрген: какой будет погода - карта

23 марта погоду Украины будет определять антициклон Юрген, на большинстве территории страны похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон - с севера, несет холод, даже морозы", - отметила синоптик.
Днем на западе +3 градуса, востоке, севере и в центре +4 градуса, на юге воздух прогреется до +6 градусов.
В Киеве будет сухо, холодно и ветрено, днем +2, + 4 градуса, гололедица.
"Такая холодная погода удержится в первую половину недели. Уже с четверга в Украине потеплеет", - уточнила Диденко.
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