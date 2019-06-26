В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

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В Украине сегодня будет сухо, ясно и солнечно, а с 27 июня жара спадет. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем ​​ожидается + 25, + 30 градусов, немного выше на юге и востоке, до + 30, + 34 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве среда будет солнечной и максимальной температурой воздуха + 27, + 29 градусов.

"В четверг в Украину придет атмосферный фронт и принесет на запад и север грозовые дожди. Поскольку фронт - холодный, то в тылу, за фронтом, распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до + 18, + 23 градусов", - отметила Диденко.

17 июня 2019 года в Польше в результате урагана без электричества остались тысячи домов.