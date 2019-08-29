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В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
29.08.2019, 09:02

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине 29 августа будет сухо и солнечно

Холодный атмосферный фронт сегодня коснется северо-восточной части Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в Украине 29 августа будет сухо и солнечно.

На севере и востоке столбики термометров опустятся до + 22 + 26 градусов, а иногда в Сумской и Харьковской даже и до +20 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В центральных областях - Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская - ожидается + 25, + 28 градусов.

На юге и западе будет теплее, в течение дня + 28, + 32 градуса.

Синоптик уточнила, что в Киеве 29 августа ожидается днем ​​+23, + 25 градуса.

"На выходных, на грани лета и осени, 31 августа -1 сентября, температура воздуха повысится снова к жаре практически везде в Украине. По предварительным прогнозам, первый дождь замаячит 7 сентября", - добавила Диденко.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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Наталья Диденко погода карта
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