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В Украину идет атмосферный фронт: когда ухудшится погода - карта

В Украину идет атмосферный фронт: когда ухудшится погода - карта - Фото
Дождь (фото - unsplash.com)
13.09.2019, 09:17

По прогнозам Укргидрометцентра, 14-15 сентября в Украине похолодает, по всей территории ожидаются дожди

В Украину идет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Это произойдет в субботу-воскресенье. Фронт принесет дожди на запад и север вместе со снижением температуры воздуха", - отметила Диденко.

Карта на 14 сентября

Фото: meteo.gov.ua

Она предупредила, что вместе с изменением погоды могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых недугов.

"Но пока, завтра, в пятницу, 13 сентября, никаких предрассудков и страхов - везде будет сухо и тепло, в пределах Украины + 24, + 30 градусов", - уточнила Диденко.

Карта на 13 сентября

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, сегодня днем ​​будет максимально близко +28 градусов.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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