В Украину идет атмосферный фронт: когда ухудшится погода - карта

В Украину идет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Это произойдет в субботу-воскресенье. Фронт принесет дожди на запад и север вместе со снижением температуры воздуха", - отметила Диденко.
Карта на 14 сентября
Фото: meteo.gov.ua
Она предупредила, что вместе с изменением погоды могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых недугов.
"Но пока, завтра, в пятницу, 13 сентября, никаких предрассудков и страхов - везде будет сухо и тепло, в пределах Украины + 24, + 30 градусов", - уточнила Диденко.
Карта на 13 сентября
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, сегодня днем будет максимально близко +28 градусов.
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