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В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
11.03.2020, 08:39

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня дожди пройдут на западе, севере, востоке и центре страны

11 марта в Украину придет атмосферный фронт, ожидаются дожди на большинстве территории страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, юг удержится от осадков. Ветер будет западным, порывистым. В ГСЧС предупредили, что днем на западе и Винницкой области порывы ветра будут достигать 15-20 м /с.

Температура воздуха на западе и севере невысокая, + 8,  + 11 градусов, юге, востоке и преимущественно в центре + 10, + 15 градусов.

 

Карта погоды на 11 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, +9, +10 градусов.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта атмосферный фронт
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