В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

Иллюстративное фото: depositphotos.com

11 марта в Украину придет атмосферный фронт, ожидаются дожди на большинстве территории страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, юг удержится от осадков. Ветер будет западным, порывистым. В ГСЧС предупредили, что днем на западе и Винницкой области порывы ветра будут достигать 15-20 м /с.

Температура воздуха на западе и севере невысокая, + 8, + 11 градусов, юге, востоке и преимущественно в центре + 10, + 15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, +9, +10 градусов.

24 февраля сообщалось , что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно