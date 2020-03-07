В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода 8 марта - карта

Магнолии (фото - pixabay.com)

7 марта прогнозируется теплая погода до +10, +17 градусов, 8 марта дожди пройдут на западе, севере, юге и местами в центре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

В Киеве воздух прогреется до +12, +13 градусов, местами небольшой дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что атмосферный фронт обусловит дожди в западных областях, в воскресенье, 8 марта, дожди охватят еще и северную часть Украины, включая Винницкую, Черкасскую области.

Фото: meteo.gov.ua

"К вечеру дожди вероятны Одесской области, где могут греметь даже грозы", - уточнила Диденко.

Солнце или переменная облачность - на востоке, юге, Днепре. Температура воздуха низкой будет в западных областях, +5, +11 градусов, высоко в Карпатах, возможно, и до нуля и мокрый снег.

Теплее будет на востоке и юге, до +15, +17 градусов. На севере и в центральных областях в течение дня + 10, + 15 градусов.

В Киев 8 марта придет атмосферный фронт и похолодает до +10 градусов, дожди.

"9-10 марта в Украине дождей почти не будет. Прохладно на западе и севере, тепло на востоке и юге", - отметила Диденко.

24 февраля сообщалось , что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно