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В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода 8 марта - карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода 8 марта - карта - Фото
Магнолии (фото - pixabay.com)
07.03.2020, 08:40

По прогнозам Укргидрометцентра, 8 марта ожидаются дожди на большинстве территории страны

7 марта прогнозируется теплая погода до +10, +17 градусов, 8 марта дожди пройдут на западе, севере, юге и местами в центре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве воздух прогреется до +12, +13 градусов, местами небольшой дождь.

Карта погоды на 7 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что атмосферный фронт обусловит дожди в западных областях, в воскресенье, 8 марта, дожди охватят еще и северную часть Украины, включая Винницкую, Черкасскую области.

Карта погоды на 8 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

"К вечеру дожди вероятны Одесской области, где могут греметь даже грозы", - уточнила Диденко.

Солнце или переменная облачность - на востоке, юге, Днепре. Температура воздуха низкой будет в западных областях, +5, +11 градусов, высоко в Карпатах, возможно, и до нуля и мокрый снег.

Теплее будет на востоке и юге, до +15, +17 градусов. На севере и в центральных областях в течение дня + 10, + 15 градусов.

В Киев 8 марта придет атмосферный фронт и похолодает до +10 градусов, дожди.

"9-10 марта в Украине дождей почти не будет. Прохладно на западе и севере, тепло на востоке и юге", - отметила Диденко.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

 

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта атмосферный фронт 8 марта
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