В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода – карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня холодный атмосферный фронт принесет небольшое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, 18 февраля ожидается до + 3, + 6 градусов.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

"Теплее будет на западе и юге, местами до + 7, + 9 градусов. На северо-востоке - днем ​​около нуля. Существенных осадков не ожидается, хотя и фронт. В Киеве в понедельник также будет холоднее, днем ​​около +4 градусов", - сказала Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.