В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода – карта

Сегодня холодный атмосферный фронт принесет небольшое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, 18 февраля ожидается до + 3, + 6 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
"Теплее будет на западе и юге, местами до + 7, + 9 градусов. На северо-востоке - днем около нуля. Существенных осадков не ожидается, хотя и фронт. В Киеве в понедельник также будет холоднее, днем около +4 градусов", - сказала Диденко.
13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.