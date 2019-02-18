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18.02.2019, 08:13

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода – карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода – карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, с 18 февраля на большинстве территории страны без осадков

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Сегодня холодный атмосферный фронт принесет небольшое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, 18 февраля ожидается до + 3, + 6 градусов.

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Фото: meteo.gov.ua

"Теплее будет на западе и юге, местами до + 7, + 9 градусов. На северо-востоке - днем ​​около нуля. Существенных осадков не ожидается, хотя и фронт. В Киеве в понедельник также будет холоднее, днем ​​около +4 градусов", - сказала Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: погода, похолодание, фронт
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