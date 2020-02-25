В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода, карта

Сегодня, 25 февраля, очередной циклон с запада Европы принесет в Украину атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки лишь в западной части Украины, максимум, дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевской области", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
По ее словам, в большинстве областей Украины в течение дня будет преобладать уже сухая погода.
Ветер днем на востоке и западе местами будет достигать порывов 15-20 м/с. Температура воздуха во вторник ожидается + 3, + 9 градусов.
В Киеве существенные осадки маловероятны, ветер ослабнет до порывистого. Температура воздуха днем около +5 градусов.
"В среду в Украине ожидается ощутимое потепление, до + 6 + 14 градусов", - уточнила Диденко.
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