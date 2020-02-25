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В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода, карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
25.02.2020, 08:33

По прогнозам Укргидрометцентра, 26 февраля в Украине ожидается потепление

Сегодня, 25 февраля, очередной циклон с запада Европы принесет в Украину атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки лишь в западной части Украины, максимум, дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевской области", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в большинстве областей Украины в течение дня будет преобладать уже сухая погода.

Ветер днем на востоке и западе местами будет достигать порывов 15-20 м/с. Температура воздуха во вторник ожидается + 3, + 9 градусов.

В Киеве существенные осадки маловероятны, ветер ослабнет до порывистого. Температура воздуха днем ​​около +5 градусов.

"В среду в Украине ожидается ощутимое потепление, до + 6 + 14 градусов", - уточнила Диденко.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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Арина Толина
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