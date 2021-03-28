В Украину идет холодный атмосферный фронт – синоптик
28.03.2021, 10:33
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня на западе Украины ожидается снижение температуры в связи с надвигающимся холодным атмосферным фронтом. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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Также на западе и севере страны ожидаются дожди, на остальной территории осадков не будет. В Киеве дождь возможен к вечеру.
28 марта в Украине будет теплая погода – от 10 до 15 градусов. На западе от 6 до 9 градусов тепла. Это похолодание будет кратковременным, заявляет синоптик.
- 11 марта сообщалось, что в Украине изменят систему прогноза погоды, нынешняя действует с 1970-х.
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